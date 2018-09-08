Чебан о Москве и Минске: Прекрасные примеры эффективного, качественного и профессионального управления

Чебан о Москве и Минске: Прекрасные примеры эффективного, качественного и профессионального управления

Сегодня дни двух замечательных столиц – Москвы и Минска. В данной связи председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишиневе Ион Чебан обратился с посланием на своей странице в соцсети. 

– Эти два города – прекрасные примеры эффективного, качественного и профессионального муниципального управления. Это примеры тех самых лучших отечественных, европейских и мировых практик архитектуры, благоустройства, технологических инноваций, наряду с сохранением исторического, культурного и духовного наследия. Удачи и процветания этим городам, их жителям и гостям, – отметил он. 

Чебан также рассказал, что сегодня и завтра он и его коллеги находятся в Москве в составе небольшой делегации по наблюдению за выборами.

– Но надеюсь, что выкроим пару часов и успеем на праздничные мероприятия, – добавил социалист. 

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