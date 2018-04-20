Чебан о “ковре цветов”: Чтобы купить такое их количество, надо было делать предзаказ за 3 месяца (ВИДЕО)

Чебан о “ковре цветов”: Чтобы купить такое их количество, надо было делать предзаказ за 3 месяца (ВИДЕО)

Ни один экономический агент в Кишиневе не вырастит 200 тысяч цветов, если не будет уверен, что сможет их продать.

Об этом в ходе передачи “Дело принципа” на телеканале Accent TV заявил кандидат от Партии социалистов в генпримары Кишинева Ион Чебан. Он заверил, что для заказа такой огромной партии товара была необходима договоренность за три месяца заранее.

И зачем тогда говорить о Зеленстрое (Spații Verzi, – прим. ред)? Я не люблю такого дурачества и попыток оболванить народ. Если были два миллиона – надо было отдать их Зеленстрою, и пусть они работают, выращивают цветы, они – муниципальное предприятие. Но, видимо, для человека, который получал зарплату 430 тысяч леев, это сложно, – отметил Чебан.

Напомним, ранее журналисты выявили темные стороны “цветочной сделки” Сильвии Раду.

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