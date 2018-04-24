Чебан о «Floare Carpet»: Такие предприятия не только приносят нам славу за рубежом, но и очень важны для развития столицы

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинев провел очень конструктивную дискуссию на «Floare Carpet».

Как написал на своей странице в соцсети социалист, это первое предприятие по производству ковров в Республике Молдова, лидер по производству шерстяных ковров на территории страны.

– Ковры этого бренда находятся в Королевском доме Великобритании, в монастырях Греции и в Кремле. Такие предприятия не только приносят нам славу за рубежом, но и очень важны для развития столицы, – подчеркнул он.

Вместе с тем, Чебан с сожалением отметил, что это предприятие переживает в данный момент не самые лучшие времена. Очень много трудностей возникло у компании после перехода в частные руки.

– Мы обсудили с сотрудниками предприятия вопросы, потребности и решения. Представил нашу предвыборную платформу, одним из основных направлений которой является превращение Кишинева в город, открытый для бизнеса и для туристов. Это направление также включает в себя реализацию муниципальной программы поддержки молодых специалистов и бизнеса. Кишинев, безусловно, может стать по-настоящему современным городом, и мы знаем, как это сделать! – подытожил социалист.

Напомним, досрочные выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.