Чебан о ДТП в столице: Компетентные органы должны сделать свою работу

Чебан о ДТП в столице: Компетентные органы должны сделать свою работу

Кандидат ПСРМ на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан прокомментировал произошедшее накануне в Кишиневе жуткое ДТП.

– К сожалению, сегодня мы стали свидетелями страшной аварии, которая произошла в столице. Один человек погиб, многие получили травмы. В таких ситуациях компетентные органы должны сделать свою работу. Призываю всех быть осторожными во время движения, в противном случае наша жизнь и жизнь других людей может быть в опасности. Соболезнования семье погибшего и здоровья всем госпитализированным, – отметил он. 

 

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