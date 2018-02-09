Чебан о декларациях за “унирю”: На той стороне Прута за это давно бы посадили (ВИДЕО)

Ни одно государство в мире не допускает заявлений, и уж тем более принятия деклараций, которые подвергают опасности независимость этого государства.

Об этом в ходе телепередачи в пятницу, 9 февраля, заявил представитель президента Молдовы Ион Чебан. Он также представил отсылки к Конституции Республики Молдова, которые прямо запрещают унионистские призывы, и отметил, что в стране существуют и другие законы на этот счет.

– Правовые органы должны были и должны вмешаться, потому что если подобного рода действия допустил бы кто-то на той стороне Прута, их за это давно бы посадили. А здесь государственные органы бездействия. Политически я не понимаю и Демпартию, того, что они запрятали голову в песок, как страусы, и не комментируют ситуацию, – отметил Чебан.

В связи с бездействием правоохранительных органов, по словам представителя президента, тот и принял решение созвать Высший совет безопасности, заседание которого состоится в ближайшие недели.