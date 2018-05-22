Чебан о борьбе с коррупцией: Примэрия Кишинева станет такой же открытой, как и я (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан в ходе предвыборных дебатов, на которые побоялся прийти его контркандидат Андрей Нэстасе, рассказал о борьбе с коррупцией в примэрии, которую более двух лет вела его фракция в столичном мунсовете.

Так, он отметил, что фракция Партии социалистов добилась осуществления видеотрансляций с заседаний всех комиссий в примэрии, аннулировала пакетное голосование в мунсовете, предложила проведение публичных аукционов для продажи и аренды участков, проведение электронных закупок и многое другое.

Также Ион Чебан рассказал, что в качестве примара Кишинева намерен предпринять для борьбы с коррупцией в столице.

– В первую же неделю я подпишу распоряжение о запрете выдачи авторизаций на строительство внутри кварталов и в зеленых зонах, а также везде, где это запрещено. Также мы проведем комплексный аудит всех муниципальных подразделений, наладим прямую трансляцию всех заседаний в примэрии, полностью перейдем к электронным закупкам. Примэрия станет такой же открытой, прозрачной, как и я: я здесь, ни от кого не прячусь и не буду прятаться, – подчеркнул Чебан.

Набравший наибольшее количество голосов в первом туре выборов кандидат в генпримары Кишинева изумился тому, что его контркандидатом является человек, для которого пост главы столицы – это “трамплин” для попадания в парламент страны.

– В свое время я сложил мандат депутата, чтобы работать в примэрии, и делал это вместе со своей командой открыто и честно на протяжении последних почти трех лет. Мы добились отставки погрязшего в коррупции Киртоакэ и проведения новых выборов, – отметил Чебан.

Он в очередной раз подчеркнул, что готов к дебатам со своим контркандидатом Андреем Нэстасе в любом месте и на любую тему, и будет вновь ждать его для открытой беседы завтра с 12 часов дня.

Второй тур досрочных выборов генпримара Кишинева состоится 3 июня.