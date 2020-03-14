Чебан о борьбе с коронавирусом в Кишиневе: Мы стараемся быть минимум на шаг впереди

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Примария муниципия Кишинев предпринимает все меры, необходимые для предотвращения распространения в столице вируса нового типа – COVID-19. Об этом в ходе передачи на частном телеканале сообщил генпримар Ион Чебан.

Он отметил также, что у примарии налажено постоянное тесное общение с центральными властями.

– Практически всё, что могли, мы уже предприняли. Мы стараемся быть минимум на шаг впереди. Для размещения заразившихся коронавирусом предназначены больница имени Тома Чорбэ и детская инфекционная больница. Большинство больниц Кишинева находятся в ведении минздрава, и мы держим с ним связь. Министр Виорика Думбрэвяну очень отзывчива и быстро реагирует на идеи и предложения, у них хороший экспертный совет. Надеюсь, мы справимся с ситуацией, – сказал Чебан.

Напомним, в столице проводится дезинфекция общественного транспорта, детских площадок и других общественных объектов и помещений. Также накануне генпримар Кишинева подписал распоряжение о временном закрытии с понедельника Центрального рынка. Помимо этого, в столице будет значительно расширена информационная кампания о мерах по предотвращению COVID-19, а социальные учреждения перейдут на оказание услуг на дому.

На данный момент в Республике Молдова подтверждено 8 случаев заражения вирусом COVID-19.