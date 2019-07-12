Чебан: Нужно с полной серьёзностью приступить к черному списку строительных компаний-беспредельщиков (ВИДЕО)

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После сегодняшнего заседания парламента вице-председатель законодательного органа обратился с просьбой к Министерству внутренних дел представить информацию о незаконном и грубом поведении экономического агента “Vasigur Grup” по отношению к гражданам, в том числе мамам с маленькими детьми, которые препятствуют осуществлению незаконного строительства по адресу Димо, 7/3.

Чебан также призвал Генеральную прокуратуру, НАЦ и другие ведомства обратить внимание на деятельность данного агента, особо отметив, что многие его действия являются незаконными.

– Нужно с полной серьёзностью приступить к черному списку строительных компаний-беспредельщиков, и к тому, чтобы эти бандиты больше не получали стройдокументацию и чтобы они отвечали за свои действия против граждан и города, – отметил социалист.