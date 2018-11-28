Чебан: Нравится это кому-то или нет, но мы будем работать для людей (ВИДЕО)

Ни у одной другой политической силы страны нет конкретных инициатив, направленных на решение конкретных проблем граждан Молдовы. Об этом в рамках пресс-конференции заявил секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан

– Я не понимаю, зачем голосовать за партию, которая не знает, что делать в дальнейшем, только общие фразы о том, как можно решить некоторые вопросы. Мы видели, что они могут решить – закрытие школ, многие другие аспекты в этом отношении, – сказал он.

Социалист отметил, что у других политических сил, в отличие от ПСРМ, нет инициатив для людей, а многие предложения, которые власть выдает за свои, на самом деле были скопированы либо у Партии социалистов, либо у президента.

– Не существует другой партии, кроме как Партии социалистов, которая точно знает, что нужно делать. Более того, не надо сидеть и думать, что разработать, у нее есть необходимый опыт, потому что большинство из тех, кого вы видите перед собой, уже делали это и вытащили страну из кризиса в самые трудные времена, – сказал он.

По словам Чебана, фракция ПСРМ в приоритетном порядке внесет в повестку нового парламента страны отмену пресловутого закона о миллиарде, согласно которому возврат украденных денег переложили на плечи граждан. Также в числе приоритетов окажутся: индексация пенсий два раза в год, учреждение материнского капитала и многие другие инициативы.

– Вы найдете их только у Партии социалистов, в других партиях – лишь пустые слова, без экспертизы, финансового покрытия и малейшего понятия того, как это реализовать. Говорим еще раз, это самая профессиональная команда, с хорошей программой, которая знает, что делать, с опытом, и мы сделаем это 25 февраля. Нравится это кому-то или нет, мы будем работать для людей, – подытожил он.