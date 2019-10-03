Чебан: Новый главный архитектор Кишинева должен задать тон развитию города! (ВИДЕО)

Чебан: Новый главный архитектор Кишинева должен задать тон развитию города! (ВИДЕО)

Кандидат на пост генерального примара Кишинева от Партии социалистов Ион Чебан принял участие в уникальном для столицы мероприятии Urban Battle. В ходе обсуждения он выразил возмущение тем, что наша столица развивается без Генерального градостроительного плана. Он также отметил, что необходимо разработать и план благоустройства пригородов, потому что они являются неотъемлемой частью муниципия.

– Предлагаю в приоритетном порядке, в течение 6 месяцев, завершить разработку Концепции устойчивого развития муниципия Кишинев. После сбора всех данных мы приступим к разработке нового Генерального градостроительного плана. Еще одним документом, без которого мы не можем идти дальше, является План устойчивой городской мобильности, который мы разработаем в течение двух с половиной лет, – заявил Чебан.

Он подчеркнул, что именно это должна будет принять во внимание следующая команда архитекторов, которая будет работать в столичной примэрии. До утверждения столь важных для города документов, по мнению кандидата в примары, необходимо будет провести широкие общественные обсуждения. Также Чебан обрисовал, каким видит будущего главного архитектора Кишинева.

– Следующий главный архитектор муниципия Кишинев должен был избран посредством конкурса. У него должно быть стратегическое видение развития города, потому что его функции так же важны, как и функции генерального примара. Главный архитектор разрабатывает стратегии на многие годы вперед, а не только на период исполнения мандата. Я не хочу, чтобы главный архитектор постоянно сидел в кабинете со стопками бумаг для подписания. Я хочу, чтобы главный архитектор задал тон развитию города, а не был вовлечен в классическую бюрократию, – подчеркнул Чебан.

Ион Чебан поблагодарил организаторов Urban Battle, отметив, что такие мероприятия очень важны для создания архитектуры Кишинева.

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