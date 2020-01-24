Чебан: Новые киоски в Кишиневе будут 4-5 типов – в зависимости от товара (ВИДЕО)

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В последующие три месяца ответственные сотрудники примарии предложат 4-5 концептов внешнего вида киосков для Кишинева.

Об этом генпримар столицы Ион Чебан заявил во время передачи Acces direct на НТВ-Молдова. Он рассказал, что вопросом занимается вице-примар Виктор Киронда.

– Эта концепция подразумевает единый стиль внешнего вида киосков – чтобы у нас не было разноцветья. Мы хотим разработать 4-5 типов киосков – для прессы, для пищевых продуктов, для прохладительных напитков. Что касается размещения – они не вернутся на главные улицы. Также мы хотим ввести аукцион и плату за размещение киоска, – сказал Чебан.

Также он рассказал, что по городу продолжается снос незаконных киосков, но продолжается и сопротивление со стороны владельцев некоторых из них: есть и попытки подать на примарию в суд.

– Мы действием согласно закону. Да, это нелегко. Они говорят: “мы их переместим”. Нет, с теми, кто будет перемещать, мы будем прощаться. С улиц города было эвакуировано уже более 200 киосков, и они не вернутся, – отметил генпримар.

Рассказал Чебан и о том, как обстоит дело с демонтажом рекламных панно. Так, он сообщил, что на данный момент было разобрано более 470 конструкций, подавляющее большинство которых были изначально установлены незаконно. Градоначальник возмутился тому, что предыдущие власти это допустили.

– Почему допустили – это большой вопрос. Большинство этих щитов являются капитальными конструкциями. Кто позволил их установку? Где были претуры, управление торговли, управление архитектуры? Когда я задал этот вопрос на заседании оперативных служб, ответом мне было молчание, – заметил Чебан.

Генпримар уточнил, что на киосках и рекламных панно примария не остановится: инвентаризация будет проведена во всех сферах ответственности руководства муниципия.