Чебан – Нэстасе: Зачем вам три телефона? С тремя до вас ходил только Плахотнюк

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Кандидат ПСРМ на пост генерального примара Кишинева Ион Чебан обратил внимание на то, что во время одного из эфиров на столе перед Андреем Нэстасе лежали три его мобильных телефона. Чебан поинтересовался у Нэстасе, зачем ему столько.

– Зачем вам три телефона? С тремя до вас ходил только Плахотнюк, – сказал Чебан. Впрочем, ответа на свой вопрос он так и не услышал.

Кандидат ПСРМ также отметил, что во время эфира Нэстасе пишут его советники, которые подсказывают ему, что отвечать на тот или иной вопрос.