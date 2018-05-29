Чебан – Нэстасе: Вам нужна примэрия, чтобы попасть в парламент, а я ушел из парламента в примэрию (ВИДЕО)

С 2012 года социалисты остановили более 70 незаконных строек в Кишиневе. Об этом кандидат ПСРМ на должность генерального примара столицы Ион Чебан заявил в рамках публичных дебатов со своим контркандидатом Андреем Нэстасе.

– Мой вопрос: сколько строек вы остановили за этот период времени и сколько у вас муниципальных инициатив? – отметил Чебан, обращаясь к своему оппоненту.

Социалист также подчеркнул, что он и его коллеги по ПСРМ останавливали незаконные стройки в Кишиневе еще когда не были ни муниципальными советниками, ни депутатами.

– В этом и разница между нами. Вам нужна примэрия для того, чтобы попасть в парламент, а я ушел из парламента в примэрию, – подытожил Ион Чебан.