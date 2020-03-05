Чебан – Нэстасе: По закону вас уже следовало бы вышвырнуть из Мунсовета за неявку на заседания (ВИДЕО)

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Председатель фракции ППДП в Мунсовете Кишинева Андрей Нэстасе раскритиковал проект по предоставлению Бухарестом безвозмездной помощи молдавской столице в разработке Генерального градостроительного плана, назвав его “темным”. С предложением о внесении инициативы в повестку заседания Мунсовета выступил генпримар Ион Чебан. Он поразился реакции Нэстасе на столь выгодное для молдавской столицы предложение со стороны Бухареста.

– Вы считаете, что у Бухареста “темные намерения”? Вы не присутствовали на большинстве заседаний Мунсовета, нет ни одной подписанной вами инициативы для Кишинева, вас не было ни на одном заседании юридической комиссии, и вы понятия не имеете, о чем сейчас говорится здесь. Вы плохой юрист, если не знаете всех процедур принятия решений в Муниципальном совете, – заявил Чебан.

Он уточнил, что, согласно регламенту, на данный момент нет необходимости в наличии заключения той или иной комиссии по данному вопросу.

– Так и скажите, что вы не желаете получить помощь от Бухареста, которую назвали мутной, намеренно хотите заблокировать разработку Генерального градостроительного плана, не желаете закупки автобусов, потому что лоббируете маршрутки, а также свои интересы в подземных переходах, на Центральном рынке. Говорите об этом прямо и не занимайтесь популизмом. Участвуйте в заседаниях комиссий и заседаниях Мунсовета. По большому счету, согласно закону, вас уже следовало бы вышвырнуть из Мунсовета – за три заседания, пропущенных немотивированно. Не хотите – блокируйте, но под вашу ответственность, – поставил точку генпримар.