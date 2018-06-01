Чебан: Нэстасе объединился с ворами и коррупционерами, а я объединяюсь с кишиневцами (ВИДЕО)

В предвыборную кампанию с Андреем Нэстасе объединились все коррупционеры, воры и унионисты, помогают также примары из Румынии.

На это указал кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что данные действия являются незаконными.

– А я объединяюсь с кишиневцами. Я очень надеюсь, мы вместе наконец-то победим на этих выборах, у нас очень хорошие предпосылки для этого. У нас замечательная программа, и я ее буду исполнять, – сказал Чебан.

Он призвал жителей столицы, выступив единым фронтом, покончить наконец с популизмом, прийти на выборы 3 июня и выбрать того примара, который будет заниматься исключительно решением насущных проблем города.