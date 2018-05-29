Чебан – Нэстасе: Не смотри в шпаргалку, ты должен знать свою программу наизусть (ВИДЕО)

Социалист уличил своего контркандидата в незнании собственной программы, с которой тот идет на выборы.

Инцидент произошел в рамках организованных сегодня неправительственной организацией публичных дебатов, на которые в кои-то веки явился и Нэстасе. После того, как Чебан задал Нэстасе вопрос о его первых действиях для решения проблемы с очистными сооружениями, кандидат ППДП полез за ответом в свою предвыборную программу, на что обратил внимание социалист.

– Не смотрите в программу, вы уже должны знать ее наизусть, – сказал он.

Кандидат ПСРМ также напомнил Андрею Нэстасе, что его верная соратница Майя Санду ранее установила камеры на экзаменах на степень бакалавра.

– Вот и вы не списывайте! – призвал он.

Отметим также, что во время дебатов Нэстасе не смог дать ни единого конкретного ответа на заданные кишиневцами вопросы, отсылая их к своей предвыборной программе, в которой, якобы, “об этом всё сказано”.