Чебан: Нэстасе назвал циркачами слабовидящих и колясочников (ВИДЕО)

Чебан: Нэстасе назвал циркачами слабовидящих и колясочников (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан никогда бы не позволил себе оскорбить всех посетивших публичные слушания людей, как это без зазрения совести сделал его контркандидат Андрей Нэстасе.

Об этом заявил он сам в ходе телепередачи сегодня, 1 июня. Он отметил, что в генпримары метит человек, позволивший себе недостойные слова в адрес людей с особыми потребностями.

– Он сказал незрячим, слабослышащим и колясочникам: вы циркачи. Именно так он и сказал – “куда собираются циркачи”. Вот как он сказал, – подчеркнул Чебан.

Напомним, Андрей Нэстасе не пришел ни на один раунд открытых дебатов со своим контркандидатом Ионом Чебаном, испугавшись как его, так и собственных потенциальных избирателей.

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