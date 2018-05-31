Чебан: Низкий поклон учителям, которые ежедневно посвящают себя обучению и воспитанию наших детей

По случаю завершения очередного учебного года кандидат Партии социалистов на должность генпримара столицы Ион Чебан обратился на своей странице в соцсети с поздравительным посланием.

Так, он отметил, что последний звонок всегда будит в нем воспоминания, вызывает эмоции, и ощущение того, что он скучает по своим одноклассникам и учителям.

– Я хотел бы искренние поздравить всех тех, для кого сегодня звенит звонок, – сигнал завершения еще одного года обучения! Больших успехов тем, кто сегодня начнет новую главу в своей жизни! – подчеркнул социалист.

Отдельно он обратился к преподавателям, выразив низкий поклон тем, кто ежедневно посвящает себя обучению и воспитанию наших детей.