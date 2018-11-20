Чебан: Ни одному человеку не может быть отказано в медпомощи, вне зависимости от наличия полиса или его отсутствия

Ситуация в области здравоохранения становится всё хуже, особенно – в районах республики. Об этом в рамках пресс-конференции заявил секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан

Чебан назвал неудовлетворительной работу Национальной кассы медицинского страхования, в очередной раз обратив внимание на то, что несмотря на наличие медицинского полиса, граждане вынуждены приобретать многие лекарства за свой счет, а иногда – и оплачивать некоторые медицинские услуги, что на взгляд ПСРМ, – недопустимо. В данной связи он подчеркнул, что систему медстрахования Молдовы необходимо полностью пересмотреть.

– Вне зависимости от того, застрахован гражданин или нет, согласно Конституции, все должны получать медицинские услуги, и их должно компенсировать государство. Источники для этого есть. Никому не должно быть отказано в медицинской помощи, – сказал он.

Чебан отметил, что социалисты сделают всё для того, чтобы исключить неформальные платы в медучреждениях страны, и остановят массовый исход врачей из Молдовы. В данной связи ПСРМ намерена предоставить особый статус медикам, а также гарантировать им достойную оплату труда, бесплатный проезд в транспорте, помощь при аренде или покупке жилья и так далее. Кроме того, формирование собирается остановить закрытие поликлиник и больниц.

Отдельное внимание социалисты будут уделять системе образования, в которой, по мнению Чебана, сложилась катастрофическая ситуация. Ни одна школа, ни один детский сад не будут закрыты, заверил он. Чебан также рассказал, что социалисты намерены устранить неформальные платы и в системе образования. Дидактические кадры различных уровней будут получать достойную зарплату за свой труд, подчеркнул социалист.