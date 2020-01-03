Чебан: Незаконная стройка на Димо, 7/3 остановлена!

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Минувшим вечером генпримар Кишинева Ион Чебан вместе с профильными службами выехал на место скандальной стройки, развернувшейся на территории, украденной у столицы. Столичный градоначальник рассказал, что вышеуказанный земельный участок, в 2014 году имевший статус зеленой зоны, в результате проворачивания незаконных схем перешел в собственность фирмы VASIGUR GROUP, которая начала на нем возведение жилого дома.

Причастны к этой схеме, по словам примара, специалист Главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений Георге Кавка и его брат Виталие Кавка, являющийся одним из основателей фирмы Sarvin SRL.

– Предупреждаю этих и всех остальных застройщиков: мы следим за ситуацией в этой области, будем реагировать на незаконные действия. Не испытывайте наше терпение. Эти два брата-беспредельщика пытались подкупить судебные инстанции, пытались подкупить или даже, возможно, смогли подкупить кого-то из чиновников примарии, и пытаются продолжить беззакония. Мы знаем, что они незаконно работают и по другим адресам. Но закон един для всех, правила едины для всех. Хотите строить – стройте законно, – подчеркнул Чебан.

Градоначальник попросил службы примарии и правоохранительные органы еще раз проверить всё, что касается вышеуказанной компании.

Чебан отметил, что накануне на месте незаконной стройки был снят забор, затем приехали более 130 машин и зарыли котлован. Затраты на это примар намерен затребовать с застройщика.

Ион Чебан также подчеркнул, что некоторые строительные компании ежедневно “испытывают на прочность” администрацию Кишинева, но незаконные действия более не будут допускаться, а фирмы-нарушители будут вноситься в “черный список”.