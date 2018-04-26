Чебан: Необходимо максимально развивать фирменную сеть магазинов “Букурия”

Кандидат Партии социалистов на должность генпримара Кишинева встретился с работниками кондитерской фабрики “Букурия” – с теми, кто делает нашу жизнь слаще в прямом и переносном смысле.

– Эту фабрику и её продукцию уже на протяжении десятков лет знают далеко за пределами Молдовы. Необходимо максимально развивать фирменную сеть магазинов “Букурия”. И пусть у каждого гостя нашего города остаются только самые сладкие воспоминания о Кишинёве! – подчеркнул социалист по итогам проведенной встречи.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.