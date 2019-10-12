Чебан: Необходим общественный договор между примэрией и гражданским обществом (ФОТО)

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У кандидата ПСРМ на должность генерального примара Кишинева Иона Чебана накануне состоялась интересная дискуссия с представителями гражданского общества, в том числе и с активистами таких известных городских сообществ, как: “Primăria Mea”, “Город без маршруток”, “Verde.md”, “Sporter.md”, “Hai Moldova”, “Стоп Хам” “Ecodava” и другими. Чебан заверил этих молодых людей в том, что в качестве примара создаст консультативные советы, в которые войдут представители гражданского общества, по каждой сфере деятельности, наряду с главой муниципалитета и Мунсоветом.

– Нам нужно очень четко установить правовую форму деятельности этих советов, а также годовой план сотрудничества примэрии с гражданским обществом. Мы четко определим, как будет финансироваться его деятельность, которая невозможна без поддержки из муниципального бюджета. Необходим общественный договор между примэрией и гражданским обществом, где будет четко прописано, как делегируются полномочия гражданского общества, каков объем вовлеченности и формы сотрудничества этих структур, – отметил он на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

Кандидат ПСРМ предлагает работать на кишиневцев. “Без непосредственного, активного участия жителей нашего города невозможно добиться всего того, что я предложил”, – подчеркивает он.

– Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Я горжусь этими молодыми людьми, которые хотят и могут делать что-то хорошее для Кишинева. Я рад, что они с энтузиазмом вносят свой вклад в развитие столицы, и я им обещаю – сотрудничество генпримара с гражданским обществом будет очень продуктивным! – подытожил Ион Чебан.