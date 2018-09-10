Чебан не верит в случайность ДТП с участием президента: Воспринимаем случившееся как предупреждение

Глава государства предпочел не раскрывать детали о последствиях аварии, потому что не хотел ставить акцент на свое состояние. Однако травмы есть как у Игоря Додона, так и у находившихся с ним в машине членов его семьи.

Об этом на своей странице в социальной сети написал председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.

– Я узнал, что есть травмы позвоночника как у него, так и у ребенка и его мамы, которой уже провели первое хирургическое вмешательство, – отметил социалист.

Чебан подчеркнул, что “все мы молимся за здоровье семьи президента, в которой, к счастью, обошлось без жертв после этого очень и очень странного происшествия”.

– После того, что видно на кадрах, он, скорее был запланированным, нежели случайным, и мы относимся к нему, по меньшей мере, как к предупреждению, если не к прямой атаке на жизнь и здоровье главы государства, – добавил он.