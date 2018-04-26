Чебан: Не собираюсь участвовать в предвыборных смотринах унионистов

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан отказался от участия в конференции вместе с несколькими крайними правыми претендентами на этот пост.

Об этом он сообщил посредством соцсети, заметив, что не намерен идти на поводу у унионистов и участвовать в выяснении отношений между ними.

– Пусть сами решают, кто из них больший унионист, и кто является лучшим последователем политики Киртоакэ по системному разрушению столицы. Я не участвую в их предвыборных смотринах, – подчеркнул Чебан.

При этом он заявил, что готов в любой момент принять участие в серьезных теледебатах, на которых будут обсуждаться способы решения многочисленных проблем Кишинева.

– Поговорю с правым кандидатом, который “виден” в соцопросах, будь то Андрей Нэстасе или Сильвия Раду, – если они не испугаются таких прямых встреч, – отметил социалист.