Чебан: Не позволю ни повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, ни отмены компенсаций! (ВИДЕО)

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Кандидат ПСРМ на пост генерального примара Кишинева выступает категорически против и не допустит повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом Ион Чебан заявил в рамках брифинга для прессы.

– Я уже говорил: люди и так бедны, и эти “эксперименты”, которые, может быть, кому-то кажется, что было бы хорошо осуществить, не пройдут, и можете даже не пытаться. В качестве генерального примара муниципия Кишинев я не позволю повышения тарифа на проезд в общественном транспорте, – сказал он.

Чебан также напомнил, что по его личной инициативе, когда он возглавлял фракцию ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева, сегодня компенсациями на проезд в общественном транспорте пользуются 77 тысяч жителей Кишинева. Кандидат Партии социалистов удивлен тем, что его политический оппонент Андрей Нэстасе не считает это правильным и готов отказаться от этих выплат.

– Я понимаю, что мой политический оппонент не ездит в общественном транспорте, но он должен знать, что есть много людей, которые не могут позволить себе даже необходимого минимума. Поэтому повторяю: я не позволю аннулировать компенсации на проезд в общественном транспорте или любые другие компенсации. Это моя инициатива, это инициатива фракции ПСРМ, и она не только не будет отменена, но и, более того, будет расширена, – отметил Чебан, добавив, что в планах, чтобы она затронула и жителей пригородов.

Чебан также заверил граждан, что будут сохранены и все остальные компенсации: на отопление, на воду, на вывоз мусора и остальные, которыми пользуются десятки тысяч граждан.