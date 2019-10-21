Чебан назвал приоритеты деятельности Мунсовета Кишинева (ВИДЕО)

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Кандидат ПСРМ Ион Чебан намерен предложить Муниципальному совету Кишинева завершить все документы по стратегическому планированию развития муниципия. Имеются в виду концепция устойчивого развития Кишинева, генеральный градостроительный план и план устойчивой городской мобильности.

Об этом он заявил на сегодняшнем брифинге для прессы.

Второй приоритет – ремонт дорог и тротуаров, а третий – завершение разработки концепции реабилитации жилого фонда с целью ее скорейшего запуска. Также кандидат упомянул развитие пригородов, увеличение зарплат и пособий, создание рабочих мест для молодежи, модернизацию школ и детсадов и борьбу с коррупцией в примэрии.

– Уверен, что все приверженцы различных политических направлений должны сосредоточиться на достижении результатов. Нам в Кишиневе нечего делить, кроме тысяч общих проблем, – подчеркнул Ион Чебан