Чебан назвал приоритеты деятельности Мунсовета Кишинева (ВИДЕО)

Чебан назвал приоритеты деятельности Мунсовета Кишинева (ВИДЕО)

Кандидат ПСРМ Ион Чебан намерен предложить Муниципальному совету Кишинева завершить все документы по стратегическому планированию развития муниципия. Имеются в виду концепция устойчивого развития Кишинева, генеральный градостроительный план и план устойчивой городской мобильности.

Об этом он заявил на сегодняшнем брифинге для прессы.

Второй приоритет – ремонт дорог и тротуаров, а третий – завершение разработки концепции реабилитации жилого фонда с целью ее скорейшего запуска. Также кандидат упомянул развитие пригородов, увеличение зарплат и пособий, создание рабочих мест для молодежи, модернизацию школ и детсадов и борьбу с коррупцией в примэрии.

– Уверен, что все приверженцы различных политических направлений должны сосредоточиться на достижении результатов. Нам в Кишиневе нечего делить, кроме тысяч общих проблем, – подчеркнул Ион Чебан

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