Чебан: Наведем порядок с транспортным соединением Кишинева с пригородами (ВИДЕО)

Общественный транспорт, соединяющий Кишинев с его пригородами, – это особая “головная боль” столичных жителей и вопрос особого внимания фракции Партии социалистов в мунсовете.

Об этом заявил кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что эта проблема – комплексная, и социалисты намерены ее решить.

– В первую очередь речь о транспорте, циркулирующем на пригородных маршрутах. Мы считаем, что это должны быть преимущественно автобусы, в том числе электробус. Также сегодня не соблюдаются контракты с администраторами маршрутных такси: они не ездят до обозначенного времени. Я считаю, что в этом вопросе необходимо быть категоричным: если нарушаешь – отзывается лицензия, а маршрут выставляется на аукцион. Поверьте, желающие есть. Сейчас же в этой сфере “рулит” мафия, связанная с примэрией столицы, – заявил Чебан.

Напомним, на пресс-конференции сегодня Ион Чебан рассказал, что у него есть проекты для всех пригородов Кишинева, и после победы на выборах он намерен начать их внедрение.