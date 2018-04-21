Чебан: Наша задача – чтобы как можно больше таких предприятий, как фабрика «Ионел», работали на благо страны и Кишинёва (ФОТО)

Чебан: Наша задача – чтобы как можно больше таких предприятий, как фабрика «Ионел», работали на благо страны и Кишинёва (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева встретился с работниками швейной фабрики «Ионел».

На своей странице в соцсети Чебан отметил, что это один из самых лучших и успешных молдавских брендов. Продукция фабрики продаётся как в нашей стране, так и за рубежом, подчеркнул он.

– Здесь трудится большой и сплочённый женский коллектив, состоящий из жительниц как Кишинёва, так и столичных пригородов. Говорили о многих проблемах города и пригородов. Наша задача – чтобы как можно больше таких предприятий, как фабрика «Ионел», работали на благо страны и Кишинёва, чтобы работники предприятий получали достойные зарплаты, чтобы молодёжь не уезжала из страны, – отметил социалист. 

В заключение он пожелал сотрудницам фабрики крепкого здоровья и всяческого благополучия. Напомним, выборы генерального примара муниципия Кишинев пройдут 20 мая.

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