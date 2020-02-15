Чебан: Наша цель – минимум 4000 парковочных мест в центральной зоне Кишинева (ВИДЕО)

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На данный момент примария Кишинева ведет ряд переговоров для обустройства парковок в центре столицы. Об этом в ходе телепередачи на частном телеканале заявил генпримар Ион Чебан

По его словам, речь идет и о многоуровневых парковках, и о местах для машин на периферийных улицах.

– Наша цель – создание минимум 4000 новых парковочных мест в центральной зоне Кишинева. Проектный институт и управление транспорта на данный момент разрабатывают концепцию размещения парковок, одновременно с этим мы ведем переговоры для привлечения средств на их обустройство, – рассказал столичный градоначальник.

Немаловажную роль в этом процессе, по его мнению, играют переговоры касательно переноса автовокзала из центра столицы. Так, если это будет осуществлено, то на месте автовокзала может быть оборудована многоуровневая парковка. Также сейчас изучается возможность обустройства мест для машин за зданием правительства и ведутся переговоры с парламентом о выделении на нужды столицы 3 из 5 этажей его гаража-парковки. Рассматривается и вариант государственно-частного партнерства.

Ион Чебан отметил, что, если все будет успешно осуществлено, то парковочные места в центре столицы должны быть платными, но стоимость должна быть адекватной.