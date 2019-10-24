Чебан: Наш долг – добиться стабильности, привлечь инвестиции и создать рабочие места

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Партия социалистов и блок “АКУМ” подписали соглашение, в котором договорились не нападать друг на друга в рамках предвыборной кампании. Кандидат ПСРМ соблюдал документ, который он подписал, и считает, что это правильно.

Об этом Ион Чебан заявил в рамках программы на частном канале. Социалист добавил, что вместе ПСРМ и “АКУМ” удалось запустить многие вещи, но люди связывают огромные ожидания с этой коалицией и хотят видеть конкретные результаты.

– Молдова и Кишинев переживают острый экономический, социальный и демографический кризис. Наш долг – добиться стабильности, привлечь инвестиции и создать рабочие места, – сказал он.