Чебан намерен превратить Кишинев в “умный” и высокотехнологичный город: что предлагает кандидат ПСРМ (ВИДЕО)

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Кандидат ПСРМ на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан представил свое видение превращения молдавской столицы в “умный город”. Презентация состоялась в рамках прошедшей сегодня пресс-конференции.

– Услуги примэрии должны быть на расстоянии клика для каждого жителя муниципия. Технологии прогрессируют очень быстро, и мы должны идти в шаг со временем, а также соответствовать современным городам мира, – сказал Чебан.

Социалист объяснил, что внедрение современных технологий в Кишиневе позволить сократить очереди в кабинеты чиновников, обеспечить прозрачность деятельности примэрии и, в конечном счете, искоренить коррупцию. В частности, предлагается:

Использовать современные технологии для разгрузки дорожного движения. Будет внедрено специальное приложение, которое позволит автовладельцам узнавать о городских парковках;

Используя приложение “City Report”, граждане смогут передавать информацию о происшествиях различного характера;

Градостроительные сертификаты будут выдаваться в электронном формате;

Записаться к врачу и в учреждения, предоставляющие социальные услуги, а также в детсады и школы, можно будет онлайн;

Внедрить единое электронное “окно” оказываемых примэрией кишиневцам услуг;

Приложение “Электронный дом”, предназначенное для управления жилищно-коммунальным фондом, и многое другое.

– Мы должны учитывать тот факт, что молодежь предпочитает жить в технологизированных городах. Как следствие, Кишинев должен стать современной столицей. Это позволит снизить стоимость услуг для жителей, для деловой среды, для всего муниципия, – добавил Ион Чебан

Кандидат ПСРМ также отметил, что, будучи мунсоветником, он предложил проекты e-grădinița и e-școală, которые работают, но должны быть усовершенствованы. Кроме того, он подчеркнул необходимость возврата к предложенной фракцией ПСРМ в КМС системе электронных закупок, действие которой было приостановлено по инициативе некоторых заинтересованных лиц. Чебан также добавил, что будет доведен до ума и внедрен проект электронного голосования на заседаниях Мунсовета.