Чебан намерен навести порядок с пригородным транспортом Кишинева (ВИДЕО)

Фракция Партии социалистов, которую представляет кандидат в генпримары столицы Ион Чебан, – единственная фракция, которая регулярно встречалась с примарами и советниками из пригородов и оказывала им поддержку, несмотря на их политические предпочтения.

Об этом он заявил в ходе дебатов сегодня, 22 мая, у Арки победы в центре Кишинева. Он напомнил, что за последние три года социалисты смогли увеличить втрое поддержку пригородов.

– Будем работать и дальше, чтобы вместе справиться с проблемами, в том числе финансовыми. В первую очередь в приоритете – социальная инфраструктура: школы, детские сады, далее водопровод, канализация, дороги. И самая большая проблема, с которой сегодня сталкиваются пригороды, – это транспорт. Он не ходит должным образом – то есть до конечных остановок, и не курсирует до 23.00, как обязан. Мы будем отзывать лицензию у тех, кто не соблюдает контрактные обязательства, – заверил Чебан.