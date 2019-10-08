Чебан: Надо наладить прямую связь с примарами пригородов (ВИДЕО)

0

Некоторые нынешние кандидаты на пост генпримара Кишинева переняли предложение социалистов, озвученное во время предвыборной кампании 2018 года, о необходимости назначения вице-примара, ответственного за пригороды. Это с одобрением заметил кандидат в столичные градоначальники от ПСРМ Ион Чебан, добавив, что одинаковый взгляд по данному вопросу поможет в будущем наладить в примэрии эффективную работу. Чебан рассказал также, что предлагает сделать пригороды благоустроенными жилыми зонами.

– Сейчас мы работаем над поправками в законодательство для облегчения перевода сельскохозяйственных земель в категорию участков под застройку, чтобы молодые семьи имели возможность строить дом. Если все службы будут тесно сотрудничать, – я имею в виду те, которые обеспечивают транспорт, обучение, социальные услуги и уборку, – то пригороды станут гораздо привлекательнее для жизни, – сказал Ион Чебан

Отвечая на вопрос о том, будет ли создано учреждение либо фонд для пригородов, он отметил, что прежде всего необходимо назначить вице-примара и создать учреждение либо кабинет для обеспечения прямой связи с примарами пригородов.

– Примары были “окрашены” в разные политические цвета. Одни были из ДПМ, другие из ЛДПМ, третьи – из ЛП. Одни были коммунистами, другие – социалистами. У нас был абсолютно одинаковый подход ко всем примарам, когда они приходили к нам с проектами, требующими финансирования из бюджета муниципия. Фракция ПСРМ поддержала все проекты всех примаров любой политической “окраски”. Потому что мы считаем, что в таких делах речь должна идти не о политике, а о дорогах, водопроводе, канализации. Для нас и для жителей города приоритет – именно это, – подчеркнул кандидат в генпримары.

Он заявил, что 391 миллион леев, выделенных пригородам за 4 года работы в мунсовете социалистов и других фракций, – это почти в четыре раза выше сумм, выделявшихся ранее. Чебан отметил, что намерен и дальше добиваться увеличения финансирования проектов для пригородов. В то же время он посетовал, что не все выделенные до сих пор средства были освоены, и это говорит о неэффективности административного аппарата.

– В некоторых случаях наблюдается и злой умысел. Именно поэтому необходим жесткий контроль над расходованием выделяемых пригородам средств со специальным назначением. Такая форма выделения средств – лучшее решение в данном случае, поскольку большая часть этих денег предлагается для проектов, которые пригороды не могут реализовать самостоятельно. Это такие проекты, как капитальный ремонт дорог, ремонт школ, детских садов, медицинских учреждений или домов культуры, и другие. Это большие проекты, которые требуют вложения миллионов и должны осуществляться муниципалитетом как за счет муниципальных средств, так и за счет внешних ресурсов. Например, в прошлом году пригороды использовали 107 миллионов леев. Цифра хорошая, но этого недостаточно. Нам необходимо поддерживать хорошие отношения, – подытожил претендент на пост генерального примара Кишинева.