Чебан: Надо концептуально менять подход к организации праздников в Кишиневе (ФОТО)

В рамках визита в Москву председатель фракции Партии социалистов вместе с коллегами побывал на отмечаемом там вчера Дне города. На своей странице в соцсети Ион Чебан отметил, что праздник получился “информативным, технологичным, ориентированным на познание, культуру, спорт”.

– Пытались найти кырнацеи, шашлыки и другие копчённые/гриль яства, не нашли. Взяли мороженное. Уверены, что есть и шашлыки, просто в глаза не бросается, – отметил он.

В данной связи Чебан подчеркнул, что социалисты давно говорят о том, что нужно концептуально менять подход к организации праздников в Кишиневе.

– Начнём и это как-то делать, – добавил он.