Чебан: Надо концептуально менять подход к организации праздников в Кишиневе (ФОТО)

Чебан: Надо концептуально менять подход к организации праздников в Кишиневе (ФОТО)

В рамках визита в Москву председатель фракции Партии социалистов вместе с коллегами побывал на отмечаемом там вчера Дне города. На своей странице в соцсети Ион Чебан отметил, что праздник получился “информативным, технологичным, ориентированным на познание, культуру, спорт”. 

– Пытались найти кырнацеи, шашлыки и другие копчённые/гриль яства, не нашли. Взяли мороженное. Уверены, что есть и шашлыки, просто в глаза не бросается, – отметил он. 

В данной связи Чебан подчеркнул, что социалисты давно говорят о том, что нужно концептуально менять подход  к организации праздников в Кишиневе.

– Начнём и это как-то делать, – добавил он. 

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