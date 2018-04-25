Чебан на встрече с сотрудниками РКБ: При мне не будет выдано ни одной авторизации на сомнительную стройку

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан провёл встречу с врачами Республиканской клинической больницы.

Лечение в этом учреждении, наряду с жителями других регионов Молдовы, проходят и многие кишинёвцы.

Ион Чебан вместе со своими коллегами, мунсоветниками Александром Одинцовым и Динарием Кожокару, обсудили с врачами и медперсоналом учреждения проблемы, которые можно решать вместе – парковка, трафик движения, точечная застройка и другие вопросы. Кандидат в генпримары подчеркнул, что для очистки города от хаотичной застройки нужен Генеральный градостроительный план.

– Разработка и внедрение этого плана – приоритет №1 в моей предвыборной программе. Когда я стану генеральным примаром, не будет выдано ни одной авторизации на сомнительную застройку. Город должен дышать. Врачи должны иметь все условия для выполнения своего высокого призвания, – заявил Чебан.