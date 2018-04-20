Чебан на встрече с сотрудниками АО Franzeluţa поделился своими планами развития Кишинева (ФОТО)

Чебан на встрече с сотрудниками АО Franzeluţa поделился своими планами развития Кишинева (ФОТО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан посетил АО Franzeluţa, где пообщался с теми, кто ежедневно делает хлеб для жителей столицы и страны, работая в три смены.

Чебан обсудил с сотрудниками предприятия ситуацию в городе, поделился своими приоритетами в рамках предлагаемой им программы развития столицы. Также они обсудили шаги по искоренению коррупции в примэрии и улучшению экономического и бизнес-климата в городе.

– Обсудили, что можно сделать сразу после выборов, в течение года, а также поговорили о долгосрочных проектах, в том числе, где могут быть проблемы в реализации и как их решать. Также затронули важную тему – как расширить социальную поддержку кишиневцев. Поблагодарил коллектив Franzeluţa за их благородный и важный труд. Как говорят, «хлеб – всему голова!» – отметил социалист.

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