Чебан на встрече с представителями спортивных федераций: Любовь к спорту надо прививать с детства

Чебан на встрече с представителями спортивных федераций: Любовь к спорту надо прививать с детства

Генпримар Кишинева Ион Чебан провел встречу с представителями 72 спортивных федераций Республики Молдова. Целью беседы стало налаживание диалога для возобновления культуры занятий спортом в столичных школах. 

По словам столичного градоначальника, восстановление спортивной инфраструктуры в школах, обустройство спортивных площадок во дворах домов и в зонах отдыха – это лишь некоторые из приоритетных задач примэрии.

– Мы пытаемся найти возможности для продвижения и укрепления спорта в муниципии Кишинев посредством привлечения в этот процесс образовательных учреждений и партнеров по развитию для реализации совместных проектов. Мы хотим вести постоянный диалог для определения общих приоритетов в развитии массовой спортивной культуры. Чтобы иметь здоровое поколение, мы должны прививать детям любовь к спорту еще с малых лет. Только так можно добиться большего успеха, и лучше всего это получится в школе и во дворах с хорошо оборудованной спортивной инфраструктурой, – подчеркнул Чебан. 

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