Чебан на стажировке в Национальной школе администрации в Париже будет учиться борьбе с коррупцией

Председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан, несмотря на полученные им в результате ДТП некоторые травмы, не меняет своих планов.

Так, уже сегодня Чебан прибыл в Париж, где на протяжении нескольких недель будет проходить стажировку в Национальной школе администрации – элитарном госучреждении в сфере высшего послевузовского образования и повышения квалификации, созданном в 1945 генералом Де Голлем. Как отметил социалист, такая возможность появилась у него благодаря правительству Франции и посольству Франции в Кишиневе. Базой этой стажировки станет борьба с коррупцией.

– Повторюсь, я горжусь возглавляемой мной фракцией, ее члены предали гласности десятки серьезных коррупционных схем в столице, поспособствовав отставке многих чиновников. Это только начало, – подчеркнул Чебан.

Он также отметил, что фракция Партии социалистов – единственная незапятнанная в действиях с коррупционной составляющей.

– Мы также являемся теми, кто предложил электронное голосование, электронные публичные закупки, настаивает на внедрении электронных билетов в транспорте и использовании GPS, электронного окна для снижения коррупционных факторов, открытых аукционов по продаже земли и аренде муниципальной собственности, прием на работу только на конкурсной основе, и так далее. Я знаю, что мы сможем изменить ситуацию к лучшему, даже если это займет некоторое время, – подчеркнул Чебан.