Чебан: На следующей неделе начнем тестовую запись уроков для школьников

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Примария Кишинева совместно со специалистами в данной области разрабатывает систему онлайн-обучения, посредством которой учителя смогут дистанционно давать ученикам материалы, а те – выполнять задания.

Об этом генпримар Кишинева Ион Чебан заявил в ходе телепередачи в связи с карантином в учебных заведениях. Он отметил, что на следующей неделе будет протестирована запись учителями уроков для их последующей передачи ученикам через родителей.

– Параллельно разрабатывается платформа для размещения всей этой информации и налаживания обратной связи учителей с учениками. Ее внедрение – процесс непростой. У нас есть определенные разработанные решения. Также на следующей неделе к нам приедут специалисты из России, которые уже внедрили подобные системы. Точных сроков завершения разработки платформы я назвать не могу, но в любом случае она у нас останется, и мы сможем ее использовать в случае необходимости, – рассказал Чебан.

Говоря о текущей ситуации с коронавирусом в Молдове, столичный градоначальник высказал мнение, что карантин в школах и детсадах, объявленный до 23 марта, по всей вероятности, придется продлить.