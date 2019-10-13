Чебан: На посту примара не намерен идти на компромиссы и продолжу борьбу с незаконными стройками! (ФОТО)

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Кандидат ПСРМ на должность генерального примара в столице Ион Чебан пообщался вчера и с жителями столичного сектора Центр.

Людей, живущих в сердце нашей столицы, особенно сильно волнует проблема незаконного строительства. Ион Чебан пояснил обстановку в этой сфере, рассказал, какие территории удалось отстоять нашей фракции за четыре года работы в мунсовете.

– На посту примара я также не намерен идти на компромиссы в этом вопросе и продолжу борьбу с незаконными стройками, – отметил он.

Также социалист подробно рассказал о том, что необходимо сделать, чтобы избавиться от пресловутой надбавки в квитанции для оплаты холодной воды.

– Заверил жителей Кишинева, что в качестве генерального примара буду максимально открытым для горожан. Я не только обещаю, но и выполняю обещанное — этим принципиально отличаюсь от большинства электоральных конкурентов. Мы будем работать над тем, чтобы Кишинев стал по-настоящему процветающей столицей и был привлекателен для туристов. Приходите на выборы 20 октября. Я уверен, что мы можем выиграть в первом туре. Я участвую в этих выборах, чтобы победить. И я выиграю! – заявил Ион Чебан

Полное видео беседы – здесь: https://www.privesc.eu/…/intalnirea-locuitorilor-sectorului…