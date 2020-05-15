Чебан: На нарушения строительных норм и коррупцию при выдаче авторизаций буду реагировать незамедлительно (ВИДЕО)

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При принятии любого решения примария Кишинёва должна руководствоваться исключительно положениями закона, а если кто-то будет пытаться его обойти, правоохранительные органы примут соответствующие меры. Такую жёсткую позицию обозначил генпримар Ион Чебан в ходе вчерашнего онлайн-заседания с представителями строительной сферы.

Он отметил, что намерен сделать всё возможное, чтобы столица стала городом без незаконных строек, авторизации на которые были получены при помощи взяток.

– Мы хотим строить и развивать Кишинёв – но исключительно на законных основаниях. Я буду незамедлительно реагировать и принимать все необходимые меры при получении аргументированных сообщений об отклонениях от строительных норм в столице, случаях коррупции или превышениях должностных полномочий, – заявил Чебан.

В связи с этим он в очередной раз подчеркнул, что необходимы и транспарентность муниципальных властей, и неукоснительное соблюдение застройщиками всех законов и правил.

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