Чебан: На месте “Гаудеамуса” должна быть не многоэтажка, а центр детского и молодежного творчества (ВИДЕО)

Фракция Партии социалистов предлагает объявить общественно полезным участок земли, на котором стоит бывший кинотеатр “Гаудеамус”, выкупить его у владельца или выделить ему другой участок, а на этом месте построить функциональный центр детского и молодежного творчества. Об этом председатель фракции Ион Чебан рассказал в рамках проведенной сегодня пресс-конференции.

Социалист показал папку с документами по делу о кинотеатре “Гаудеамус”. По его словам, фракцией ПСРМ было предпринято более 50 конкретных действий по этому вопросу, в том числе, обращения в судебные инстанции, блокирование установки забора, публичные дискуссии, аннулирование некоторых положений и так далее.

– Мы предлагаем инициировать предварительное расследование по поводу объявления общественно полезным участка земли по адресу Василе Александри, 4, то есть, кинотеатра “Гаудеамус”. Что это значит: этот участок земли может быть использован для строительства объектов здравоохранения, культуры и спорта, консервации культурного памятника. Мы предлагаем выделить примерно 15 миллионов леев для инициирования на этом месте строительства центра творчества, культуры, деятельности для детей и подростков. Такие центры нужны, но их мало в Кишиневе, – сказал Чебан.

Практически это означает то, что Муниципальный совет либо выкупит у собственника этот участок земли по той же цене, по которой он его купил, или же выдаст ему другой, равнозначный, участок. Чебан также отметил, что владелец не сможет ничего построить на этой территории, если на это будет политическая воля. В частности, он отметил, что есть решение суда, которое запрещает собственнику строить на этом месте многоэтажное здание.

– Еще раз повторю: наше предложение заключается в том, чтобы инициировать предварительное расследование для объявления общественного полезным этого участка земли и начать на нем строительство молодежного центра. Взамен мы выкупаем этот участок или даем владельцу другой. Тем нельзя строить многоэтажное здание, – добавил Ион Чебан.