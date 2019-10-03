Чебан: На любое строительство в зеленых зонах Кишинева будет наложен запрет!

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Кандидат на пост генпримара Кишинева Ион Чебан принял участие в неформальной встрече с архитекторами Молдовы DAS Urban Battle. На ней он, помимо прочего, рассказал, какие конкретно меры предпримет для остановки строительного беспредела в столице, в частности – для недопущения дальнейшего строительства в зеленых зонах.

Он напомнил, что вместе со своей командой и специалистами в области строительства провел глубокий анализ 200 строек в Кишиневе, и в каждой были найдены минимум 2 нарушения законодательства и со стороны местных властей, и со стороны исполнителей проектов. В отчете по итогам анализа они предложили конкретные решения строительных проблем как на законодательном уровне, – указали, как необходимо изменить законы, – так и на институциональном, – пояснили, что надо предпринять в правительстве, примэрии, подразделениях примэрии и в других областях.

– Во-вторых, несмотря на то, что мы в мунсовете добились принятия регламента о разграничении зеленых зон Кишинева, до сих пор практически ничего не сделано в этом направлении. Не существует четкого реестра в этом отношении, что прискорбно. В-третьих, я издам запрет на выдачу любых авторизаций на строительство в зеленых зонах. Также очень важно, – и я знаю, как это сделать, и я сделаю, – перевести весь процесс в цифровой формат, чтобы сам компьютер не позволял чиновнику совершить нарушение и выдать разрешение, противоречащее законодательству либо существующим нормам, – заключил кандидат в примары.

Отметим, что именно Ион Чебан первым принял вызов молдавских архитекторов принять участие в DAS Urban Battle – уникальном проекте, осуществленном в Молдове впервые.