Чебан на форуме урбанистов в Израиле: Мы должны перенять лучшее от развитых городов мира

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Генпримар Кишинева Ион Чебан принимает участие в 34-м Международном форуме урбанистов, проходящем в эти дни в Тель-Авиве.

В мероприятии, организованном Федерацией местных органов власти Израиля, принимают участие более 100 мэров из разных стран и предприниматели, работающие в области технологий, энергетики и кибернетики, а также эксперты по городскому развитию.

По словам столичного градоначальника, это полезный опыт, потому что представленная информация фокусируется на конкретных проблемах, с которыми сталкивается большинство городов мира. Так, на форуме рассматриваются темы, связанные с экономическим развитием местных сообществ, проблемами безопасности и кибербезопасностью.

– Хочу, чтобы мы переняли лучшие практики в различных областях, которые применяются развитыми городами мира. У Кишинева есть потенциал, и мы должны приложить все усилия, чтобы использовать его, – отметил столичный градоначальник.

Стоит отметить, что накануне стало известно, что Кишинев и израильский город-курорт Нетания станут побратимами.