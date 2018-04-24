Чебан на фабрике Artizana: Необходимо продвигать нашу продукцию и бренд «Кишинев за границей» (ФОТО)

Чебан на фабрике Artizana: Необходимо продвигать нашу продукцию и бренд «Кишинев за границей» (ФОТО)

Кандидат ПСРМ на пост генпримара Кишинева Ион Чебан провел встречу с сотрудниками швейной фабрики Artizana, откуда высококачественная одежда поступает в крупные люксовые магазины по всему миру.

На этом предприятии, где работает около сотни сотрудников, он представил свою предвыборную платформу. Социалист отметил, что у него и его команды есть решения для всех категорий граждан.

– У нас запланированы конкретные действия для развития экономики Кишинева, чтобы были рабочие места и достойные зарплаты, чтобы привлекать инвесторов, продвигать нашу продукцию и бренд «Кишинев за границей», а также для того, чтобы молодые люди могли строить свое будущее дома. В нашей работе мы никогда не делали, и не будем делать ничего по политическим критериям. Мы хотим превратить Кишинев в красивый и удобный город для всех, кто живет в нем! – подчеркнул Чебан.

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