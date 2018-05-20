Чебан на двух языках поблагодарил граждан за поддержку: Сделаю всё, чтобы не подвести вас!

Кандидат Партии социалистов, с отрывом занявший первое место на выборах генерального примара Кишинева, выступил с брифингом для прессы.

Ион Чебан снова поблагодарил команду ПСРМ, которая была с ним рядом всю избирательную кампанию, а также каждого избирателя, отдавшего сегодня за него свой голос.

– Уверен, что результат, которого мы добились, это знак доверия, и хочу еще раз поблагодарить своих избирателей. Их много, их большое количество, а это значит, что люди хотят реальных перемен. Уверен, что мы сможем их осуществить. Призываю всех быть такими же активными во втором туре, прийти 3 июня на выборы, – сказал он.

Ион Чебан также обратился к избирателям на русском языке, заверив их в том, что он сделает всё для того, чтобы не подвести их.

– Мы обязательно победим во втором туре, – добавил социалист.

Отметим, что по итогам подсчета 96% протоколов Ион Чебан занимает первое место на выборах генерального примара Кишинева с результатом в 41,19%. На втором месте Андрей Нэстасе с отрывом в почти 10% – 31,93%.