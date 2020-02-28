Чебан: На Центральном рынке Кишинёва выявлено множество нарушений

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Внутренний аудит на мунпредприятии “Центральный рынок” выявил множество нарушений, а временно исполняющий обязанности директора этого учреждения уже направил заявления в правоохранительные органы по поводу обнаруженных случаев коррупции.

Об этом рассказал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан в эфире передачи на одном из телеканалов.

Директор сказал мне, что есть информация, что кто-то просит мзду с тех или иных коммерческих агентов. Я спросил, обратился ли он в правоохранительные органы, он ответил, что да. Сейчас проводят внутренний аудит, который выявил много нарушений. Также мы готовим и внешний аудит, – сказал Чебан.

Генпримар столицы отметил при этом, что на Центральном рынке ситуация сложная, и процесс его реабилитации – непростой, так как существуют юридические аспекты.

Там есть экономические агенты, которые имеют “весёлые” контракты. Мы уже говорили о тротуарах, которые были приватизированы, – рассказал Чебан, посетовав в связи с этим на решения, которые принимала предыдущая власть.

Он отметил, что ждёт от ответственных лиц отчёт о состоянии дел на рынке, и заявил, что сейчас ведётся обсуждение концепции реабилитации данного объекта.