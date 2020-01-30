Чебан на бизнес-форуме: Мы создадим в Кишиневе условия для всех инвесторов (ФОТО)

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Генпримар столицы Ион Чебан принял участие в Международном бизнес-форуме. По его словам, это событие было ожидаемым и очень необходимым как для страны в целом, так и для муниципалитета в частности.

Он отметил, что в ближайшем будущем необходимо будет провести много бесед с профильными учреждениями, поскольку и у примэрии есть много идей для Кишинева.

– На данный момент мы работаем над обновлением списка государственно-частных партнерств. Мы хотим внедрения инвестиционных проектов для Кишинева в различных областях – от инфраструктуры до туризма. В самое ближайшее время мы разработаем стратегию для сотрудничества. Уровень доверия к местным властям был низким, поэтому мы сообщили, что открыты и желаем создать хорошие условия для потенциальных инвесторов, – отметил Ион Чебан

Также в ходе форума вице-примар Инга Ионесий выступила с презентацией о возможностях, которые может предложить примэрия.

От себя лично и от имени своей команды столичный градоначальник заверил, что примэрия создаст условия для всех инвесторов, приезжающих в Кишинев.