Чебан: Мы знаем, как превратить Кишинев в действительно комфортный город! (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан в ходе пресс-конференции сегодня, 18 апреля, представил свое видение по реализации в столице концепта “Комфортный город”.

Эта пресс-конференция стала четвертой из целого цикла, на которых кандидат-социалист подробно рассказывает о всех направлениях своей предвыборной платформы, с которой он и его команда идут на выборы.

Чебан отметил, что одномоментно Кишинев не может стать одной из самых процветающих европейских столиц, но выразил уверенность, что можно и нужно к этому стремиться. Он обрисовал, какие действия намерен предпринять в этом направлении, когда станет генеральным примаром Кишинева.

Качественные улицы и тротуары – в первую очередь

Из муниципального бюджета выделяются значительные суммы на реабилитацию дорог и тротуаров, однако зачастую они не расходуются по назначению. Результат этого – ямы, эрозии и разрушенный после дождя или зимы асфальт.

– Моя первозадача – предъявить план по реабилитации дорог, который будет разработан в условиях максимальной прозрачности, представлен публично и обсужден на дебатах. Каждый гражданин должен знать, какие дороги будут ремонтироваться в первую очередь и почему выбрали именно их. Более того, мы хотим, чтобы эти решения принимались совместно с гражданами, чтобы не было подозрений о существовании других интересов, помимо интересов граждан, – подчеркнул кандидат-социалист.

Чебан также отметил, что когда речь идет о реабилитации дорог, важно отобрать компании, которые будут проводить ремонтные работы. Он подчеркнул, что от этого напрямую зависит качество ремонта, и рассказал, что социалисты предлагают проводить публичные аукционы для отбора компаний, а также строгую проверку качества выполненных работ.

– Последствия некачественного ремонта будут оплачиваться за счет тех, кто проводил работы. Этот пункт будет указан в каждом заключенном контракте, – сказал Чебан.

Современный общественный транспорт

Команда Иона Чебана поставила перед собой цель расширить мунициальный парк троллейбусов на 35 единиц, а автобусов – на 50 единиц. Также предполагается начать сборку автобусов в Кишиневе, что позволит снизить расходы, расширить автобусный парк, создать новые рабочие места, а в перспективе – доставлять новые автобусы в другие города Молдовы и отправлять их на экспорт.

– Это реалистичные цели, которые предстоит реализовать в кратчайшие сроки после моего вступления в должность примара столицы. Наше предвыборное предложение было разработано совместно со специалистами из разных областей, и будет реализовываться также с их помощью, – рассказал кандидат-социалист.

Также командой нового будущего генпримара будут разработаны адекватные решения для социально-уязвимых слоев населения: повышение числа получателей льгот и компенсаций на проезд в общественном транспорте на 10%. Таким образом, льготами смогут воспользоваться около 80 тысяч людей.

– Помимо этого, мы поставили перед собой цель реализовать систему онлайн-оплаты поездок в общественном транспорте, возрожденную и предложенную к внедрению Партией социалистов. Это положит конец невообразимой краже “наличности” из карманов горожан. Поступающие в муниципальный бюджет средства будут направлены на улучшение ситуации в столичных автобусных и троллейбусных парках, – рассказал Чебан.

Забота о мамах с колясками и людях с ограниченными возможностями

Концепт «Комфортный город» предполагает и такие важные элементы, как облегченный доступ людей с ограниченными возможностями и мам с детьми в колясках в общественные учреждения и общественный транспорт, адаптированные ко всем ситуациям тротуары и дороги, благоустроенная по современным стандартам территория, и многое другое.

– У нас есть желание, и мы знаем, как превратить Кишинев в действительно комфортный город. Я уверен, горожане дадут нам возможность продемонстрировать это на деле! – подытожил Чебан.

Напомним, на первой пресс-конференции Ион Чебан представил конкретные решения для эффективного управления столицей, а на второй – о проектах ПСРМ, направленных на улучшение жизни каждого кишиневца, на третьей – о решениях для обеспечения открытой и прозрачной работы столичной примэрии.

Досрочные выборы генерального примара столицы пройдут 20 мая.