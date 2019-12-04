Чебан: Мы разработаем и внедрим нормы здравоохранения для всех категорий людей с особыми потребностями (ФОТО, ВИДЕО)

Чебан: Мы разработаем и внедрим нормы здравоохранения для всех категорий людей с особыми потребностями (ФОТО, ВИДЕО)

В Международный день людей с ограниченными возможностями генеральный примар Кишинева Ион Чебан решил навестить воспитанников кишиневской вспомогательной школы №6.

– Эти дети необыкновенны, они придали мне силы и желание вместе с коллегами из Муниципального совета Кишинева сделать всё  возможное, чтобы помочь им переехать в новый дом. Им необходимы забота и поддержка с нашей стороны, необходимы хорошие условия жизни и качественное образование. Мы должны понимать сами и должны показать обществу, что эти дети отличаются от нас, но абсолютно равны каждому из нас. Мы разработаем и внедрим нормы здравоохранения для всех категорий людей с особыми потребностями, – отметил он на своей странице в соцсети. 

Дети представили великолепный и эмоциональный спектакль. Ион Чебан выразил благодарность педагогам, специалистам, родителям и, конечно же, детям.

– А мы, в свою очередь, сделаем всё для обеспечения им лучших условий, – заверил он. 

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